Nieuws Deurganckdok wordt 'slim'

Het Antwerpse Havenbedrijf gaat het Deurganckdok binnenkort trouwens 'slim' maken. Er komen sensoren en camera's aan de kaaimuren die moeten controleren of een schip juist aangemeerd ligt of niet. Want schepen hebben, net zoals auto's, parkeerplaatsen en moeten die ook respecteren. Anders kan het dok niet optimaal benut worden. Naast de camera's zet het havenbedrijf na de zomer ook een peilboot in de diepte van het dok continu kan monitoren.