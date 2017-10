Human Interest Desjteren, krawieteln of sozjemienen?

Desjtern, krawieteln of sozjemienen. Het is niet erg als u van al het voorgaande niks begrepen heeft. Ik weet zelf ook niet zo goed wat ik nu gezegd heb. Het is typisch Denderleeuws dialect. En dat willen ze in de gemeente graag nog eens in de aandacht brengen. Hoewel ze in Denderleeuw geen al te beste ervaringen hebben met verkiezingen, komt er toch nog een verkiezing aan. Maar dan eentje om het mooiste dialectwoord te vinden. De inwoners moeten kiezen tussen 10 mogelijkheden. En lang niet alle woorden zijn even goed ingeburgerd.