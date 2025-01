Niet alleen in Geraardsbergen wordt de nieuwe gemeenteraad vanavond geïnstalleerd, maar ook in de twee nieuwe fusiegemeenten in onze regio. De stad Lokeren en de gemeente Moerbeke vormen vanaf nu samen de nieuwe fusiestad Lokeren. En de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht zijn nu ook één grote gemeente geworden. Daar staat voor ons Désirée De Caluwé om al eens de temperatuur op te meten.