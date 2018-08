Het is officieel: na het succesvol afleggen van de medische testen heeft Olivier Deschacht (37) getekend bij Sporting Lokeren. Deschacht kan als centrale verdediger en als linkerflankverdediger worden uitgespeeld. Deschacht is geen onbekende bij Sporting. Hij begon zijn voetbalcarrière bij Lochristi, maar kwam dan als talentvolle speler naar Sporting Lokeren. Op 16-jarige leeftijd trok hij naar Anderlecht, waar hij tot eind juni van dit jaar actief was. Sindsdien onderhield hij zijn conditie bij Lochristi.