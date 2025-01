Dertigtal passagiers geëvacueerd na persoonsaanrijding in Beveren

In Beveren moesten een dertigtal passagiers gisteren geëvacueerd worden, uit de trein. De trein was op weg naar Sint-Niklaas toen het tot een persoonsaanrijding kwam. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De 35 passagiers op de trein konden na een uurtje geëvacueerd worden, en werden met vervangbussen overgebracht naar het station van Sint-Niklaas. Door het incident was het treinverkeer een tijdlang onderbroken.