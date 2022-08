101 dagen heeft hij er over gedaan. Aalstenaar Bert Surmont is na een slopende wandeltocht aangekomen in Santiago de Compostela. Een tocht van maar liefst 2.333 kilometer. Bert stapte voor het goede doel en heeft meer dan 13.000 euro opgehaald voor Kom op Tegen Kanker en Levensvreugde Verblijven in Aalst. Bert blijft nog even in Spanje. Na zijn aankomst vroeg hij namelijk zijn partner ten huwelijk. En dat wordt nog gevierd met een weekje vakantie. Volgende week zaterdag keren ze weer terug naar Aalst.