Dertig jaar na noodlottige politie-interventie in Aalst: "Ik zal die nacht nooit vergeten"

Het ziet er naar uit dat er morgen nog niet gestaakt zal worden bij de lokale politie van Haaltert/Denderleeuw. Dat laten de politievakbonden weten. Er is nog geen concrete timing uitgewerkt rond de verschillende stakingsacties, zeggen de bonden. Tegen woensdag moet die timing er wel zijn. Het vakbondsfront had vrijdagavond het licht op groen gezet om de stakingsaanzegging te activeren. Die geldt voor één maand en gaat in vanaf morgen. De politiemensen van het korps willen staken na het intussen bekende incident met de burgemeester van Haaltert. Die ging haar boekje te buiten tijdens een eetfestijn van haar partij. Een politieman schreef daar enkele bezoekers op omdat die verkeerd geparkeerd stonden. En de burgemeester dreigde ermee de man te laten overplaatsen als hij die bekeuringen ook effectief verzond. Ze schreef daar ook een brief over naar de korpschef. De politievakbonden vroegen publieke excuses. Die kwamen er ook afgelopen vrijdag, maar die bleken onvoldoende. Intussen vraagt ook de oppositie in Haaltert een vertrouwensstemming over de kwestie. Die is ingepland tijdens een extra gemeenteraad op 14 november.