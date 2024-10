Dertienjarige sticht brand in Lokeren, voorbijganger kan nipt erger voorkomen

In Lokeren merkte een voorbijganger, rond half drie de voorbije nacht, dat op het Stationsplein een afvalcontainer in brand stond. Daarin zat heel wat brandbaar materiaal waardoor de container al snel als een toorts in lichterlaaie stond. De vuilnisbak stond vlak tegen de gevel van een bakkerij en het vuur dreigde over te slaan op het gebouw. De voorbijganger kon de brandende container daarop wegduwen van de gevel en de brandweer verwittigen. Al snel was er een vermoeden dat het om brandstichting ging, en camerabeelden bevestigen dat ook. Niet veel later kon de politie de dader identificeren: een meisje van 13 jaar oud dat in de buurt woont. Ze pleegde de feiten samen met een vriendinnetje die alles filmde. Op de beelden is te zien hoe ze nog wel probeerde om het vuur met haar jas uit te kloppen, maar dat dit lukte niet. De jonge tiener is bij haar thuis opgepakt voor ondervraging.