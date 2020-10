Dertiende flitsmarathon: coronavirus heeft geen impact op ons rijgedrag

De Beverenaars hielden er een beetje hun hart voor vast, maar gelukkig viel het al bij al goed mee. De grote verkeershinder in en rond Beveren is vanmorgen min of meer uitgebleven. In deelgemeente Melsele is er vandaag een nieuwe fase van wegenwerken gestart, meer bepaald op de N450. Dat is de gewestweg die Melsele met de E34 verbindt.