In Wetteren loopt het dernyfestival stilaan op z'n einde. Benieuwd of Olympische medaillewinnaar Fabio Van den Bossche uit Laarne daar kan winnen. Of misschien gaat de overwinning wel naar een renner, die minder ervaring heeft met de brommertjes. Biniam Girmay, de groene trui uit de ronde van Frankrijjk stond er namelijk ook aan de start. Het is dus duidelijk, het dernyfestival kent het sterkte deelnemersveld in jaren.