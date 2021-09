Derde prik wordt goed onthaald bij de 65-plussers: "Ik doe het voor de anderen"

Goed nieuws uit Zele. De gemeente heeft de vaccinatieachterstand weggewerkt. Zele hinkte tot over enkele weken nog achterop in de cijfers. Eind augustus was daar maar zo'n 71 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd. Dat was veel lager dan elders in de regio. Vooral de vaccinatiegraad bij jongeren en Zelenaars met buitenlandse roots scoorde laag. De gemeente nam maatregelen. Het organiseerde extra vaccinatiemomenten en schreef de Turkse gemeenschap aan in het Turks. En dat heeft geloond, want Zele heeft de achterstand weggewerkt en zit nu op het Vlaamse gemiddelde. Een goede 78 procent van de totale bevolking in Zele heeft nu twee of meer spuitjes gehad.