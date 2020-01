En om af te sluiten wil ik u nog warm maken voor ons lifestyleprogramma Relax met Sandrine Vanhandenhoven en Katja Retsin. Dit weekend zendt TV Oost de eerste aflevering uit van het vernieuwde programma, waarbij Katja voortaan de showbizz voor ons opvolgt. Vroeger schuimde onze collega Annemie Ramaekers de bv-feestjes af. Maar na 11 jaar neemt Katja die fakkel over. In Relax bezoekt ze dus de rode loper van All Of Us. De film met Joke Devynck en Maaike Neuville ging deze week in première. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Naar aanleiding van het autosalon springt Sandrine dan weer binnen in een Land Rover en Jaguar-garage in Zele. En we gaan ook op de thee, of zeg maar high tea, bij een theecoach. En dat gaat er heel relax aan toe daar.