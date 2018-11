De parking aan de Gedempte Dender in Dendermonde heeft een laagje asfalt gekregen.Dat was nodig want ze was in heel slechte staat? Maar nu wordt er dus een nieuwe verharding aangebracht, weliswaar enkel op de rijstroken. Het stadsbestuur doet dit om het winkelhart op te waarderen. De Vlaamse Waterweg heeft al jaren plannen om de Gedempte Dender opnieuw open te leggen, maar wegens geldgebrek zijn die werken nog niet voor morgen. De stad Dendermonde heeft er daarom nu voor gekozen om intussen toch nog te investeren in een heraanleg.