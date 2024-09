Derde editie van kunstbeurs Kot-K gaat van start in kasteel Cortewalle in Beveren

In Beveren gaat vanavond in en rond kasteel Cortewalle de kunstbeurs Kot-K van start. De afkorting staat voor Kunst om te Koesteren. Het is een groots opgezette fondsenwervingsactie van Rotary Club Beveren-Waas. Een groot deel van de opbrengst van het evenement wordt verdeeld over de sociale doelen waar de club voor ijvert. Er zijn werken te koop van in totaal 40 Belgische kunstenaars. De twee vorige edities, in 2016 en 2019, brachten telkens ruim 70.000 euro op.