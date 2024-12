Derby verliep bijna vlekkeloos, maar vier supporters opgepakt

Zoals we u gisteren al meldden in ons nieuws, is de derby tussen Lokeren-Temse en Beveren nagenoeg vlekkeloos verlopen. Dat bevestigen ook de cijfers van de politie. Voor en na de wedstrijd werden er in totaal vier supporters even opgepakt. Twee supporters nog voor de wedstrijd voor wangedrag tegenover stewards. En na de wedstrijd nog eens twee. Zij hadden iets te diep in het glas gekeken en verstoorden de openbare orde. Dat heeft de burgemeester gemeld aan onze redactie. Deze arrestaties staan los van het onderzoek naar afsteken van pyrotechnisch materiaal in het stadion. Die personen moeten nog geïdentificeerd worden.