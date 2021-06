Deputatie weigert vergunning voor twee windturbines in Wetteren

De PFOS-vervuiling in Zwijndrecht heeft wellicht ook grote gevolgen voor onze streek. Want het wordt mogelijk afgeraden om producten uit je eigen tuin zoals eieren zelf op te eten in grote delen van het Waasland. Dat advies komt er in principe in Zwijndrecht zelf, maar ook in een gebied van 15 kilometer rondom de vervuilde site. Dus ook in Beveren, Kruibeke en delen van Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Temse. In Beveren worden morgen stalen genomen om te zien hoe groot de vervuiling daar is.