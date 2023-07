Normaal gezien zou eind deze week duidelijk moeten zijn wie de nieuwe eigenaar wordt van voetbalclub Eendracht Aalst. De overnamegesprekken zitten in een finale fase, dat meldt de club op haar website. De huidige eigenaar en voorzitter Patrick Le Juste is bezig met de laatste details van de deal. Het is al zeker dat de club in buitenlandse handen komt. In de wandelgangen gaat het gerucht dat Turkse investeerders aan het roer komen. Le Juste hoopt de overname nog voor het einde van deze week rond te hebben. Als dat lukt, dan zal hij een officiƫle communicatie de wereld insturen. Het stadsbestuur van Aalst heeft nog geen contact gehad met de overnemer, het wacht voorlopig op de officiƫle aankondiging van Le Juste.