Departement Omgeving: Bijna 300.000 euro voor ontwikkeling SVK-site in Sint-Niklaas

De Vlaamse regering voorziet 300.000 euro voor de herontwikkeling van de bedrijfsterreinen van het voormalige Scheerders Van Kerchove, of SVK, in Sint-Niklaas. Het gaat om een site midden in de stadskern die veel mogelijkheden biedt voor het creëren van een nieuw stadsdeel. De terreinen moeten wel eerst gesaneerd worden, omwille van het asbestverleden van SVK. Bedoeling is om ruimte te creëren voor wonen, werken, recreatie en onderwijs, en dat in een sterk groen kader. Daarvoor heeft de stad Sint-Niklaas een masterplan klaar. Ook het regionale bedrijventerrein ‘de Winningen’ met een oppervlakte van 70 hectare, en de ziekenhuissite maken daar deel van uit. De financiële ondersteuning van het Departement Omgeving kan nu helpen met de coördinatie van het geheel en met de de uitvoering van de verschillende deelprojecten.