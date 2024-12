Dendermondse nachtwinkel derde keer verplicht gesloten na vondst van illegale tabakswaren

In Dendermonde is nachtwinkel KAJ op de Oude Vest in Dendermonde op burgemeestersbevel onmiddellijk gesloten voor drie maanden. Bij een recente controle vond de politie er verboden tabaksproducten. Die hebben een te hoog nicotinegehalte, wat gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Het was al de derde keer dit jaar dat de uitbater betrapt werd, na eerdere incidenten in maart en juni. De uitbater probeerde de illegale handel te verstoppen door de rookwaren in zijn broekzak en in de auto op te slaan. Hij gaf uiteindelijk toe de producten te verkopen om financieel rond te komen. Door de ernst van de feiten, en omdat de winkel zich vlakbij scholen bevindt, besloot de burgemeester de zaak te sluiten tot 18 maart.