Dendermondse brouwerij Dilewyns lanceert reeks Ros Beiaardcocktails

En nog in Dendermonde komt er een speciale reeks Ros Beiaarddranken op de markt. Het is een spirit geworden, gemaakt door lokale brouwerij Dilewyns. Die brouwerij bestaat volgend jaar 10 jaar. Om dat te vieren brengt ze twee spirits uit, een alcoholische drank iets sterker dan bier, maar wel op basis van bier. En er is ook een derde spirit, een meer exclusieve, ter gelegenheid van de Ros Beiaardommegang, die volgend jaar in mei plaatsvindt.