Dendermondse 'basishemelwaterplan' is goedgekeurd

In Buggenhout is de Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM gestart met de sloop van de site Alvat. Die firma ging in 1995 failliet maar liet een zwaar vervuild terrein achter. De saneringskosten liepen zo hoog op dat niemand interesse had in de site. Daarom kocht OVAM het terrein over. De bedoeling is dat die het terrein volledig gaat saneren en nadien doorverkoopt. In Vlaanderen zijn in totaal 22 van die zwaar vervuilde terreinen die OVAM wil aanpakken.