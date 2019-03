Maar om te feesten hoeven we niet te wachten tot augustus. Want vanaf vanavond beginnen de Aalsterse Feesten, en dan heb ik het natuurlijk over Aalst Carnaval. Vanavond speelt Eendracht Aalst zijn carnavalswedstrijd tegen Rupel-Boom en vanaf dan gaat voor velen het feest in, met het hoogtepunt op zondag: de 91ste Zondagsstoet. En de spanning begint te stijgen, zeker in de werkhallen, waar de praalwagens hun laatste likjes verf krijgen. Maar, iemand lijkt zich zorgen te maken daar in Aalst, behalve dan over het weer.