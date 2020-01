2020 wordt een bijzonder jaar voor Waaslander Nicolas De Troyer. Want vanaf 15 januari zal hij het orgel van de Sint-Baafskathedraal in Gent bespelen. Hij volgt de voormalige organist op die met pensioen gaat. De Troyer is geboren in Dendermonde en leraar aan de muziekacademie in Hamme. Dat het volgend jaar het Van Eyck-jaar is in Gent, maakt het allemaal nog iets meer bijzonder. Want de kathedraal en het Lam Godsretabel zullen dan een grote rol krijgen.