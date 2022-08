Zo'n uurtje geleden is in Aalst het circusfestival Cirk! van start gegaan. Na twee magere jaren is het feest van de creativiteit helemaal terug, met op drie dagen meer dan 100 voorstellingen. Gisteravond was er al een avant-première. Er stond een spectaculaire act geprogrammeerd, waar ook eerste minister Alexander De Croo van onder de indruk was.