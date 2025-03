De stad Dendermonde heeft vanmorgen haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Meer dan 100 van hen kregen een ontbijt in woonzorgcentrum Aymonshof om hen te bedanken voor hun inzet. De stad telt in totaal meer dan 1.200 vrijwilligers. Zij worden ingezet in 38 stadsdiensten zoals woonzorgcentra, lokale dienstencentra en de dienst toerisme. En sommigen doen dat al meer dan 50 jaar.