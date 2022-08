Dendermonde: vrouw valt in Dender, maar wordt gered door omstaander en politie

In Dendermonde is vanmiddag ter hoogte van de Bogaerdbrug een vrouw in de Oude Dender gevallen. Hoe de vrouw in het water terechtkwam is onduidelijk, maar een omstaander sprong meteen in het water en kon het hoofd van de vrouw boven water houden. Een politiepatrouille, die vlakbij was, kwam snel ter plaatse en kon de dame met een ladder weer op het droge trekken. De hulpdiensten brachten de vrouw uit voorzorg naar het ziekenhuis. Ze is er gelukkig niet ernstig aan toe.