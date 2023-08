Een man van 22 uit Lebbeke is in Zwitserland om het leven gekomen nadat hij in de bergen een verkeerd pad volgde en naar beneden stortte. Het ongeval gebeurde vorige week al op de Ortstock, een berg met twee toppen van iets meer dan 2.700 meter. De man was er de berg aan het beklimmen, toen hij plots in de problemen kwam. De bergbeklimmer raakte de weg kwijt en viel naar beneden. Politiediensten begonnen meteen met zoekacties, maar troffen het lichaam van de man pas een dag later aan, onder meer door de moeilijke weersomstandigheden. Pas vorige vrijdag kon de man worden geïdentificeerd. Het gaat om een man van 22 uit Lebbeke, een oud-leerling van het Koninklijk Atheneum in Dendermonde. Die wenst op haar facebookpagina familie en vrienden veel sterkte toe.