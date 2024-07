Dendermonde verkoopt stadsgebouwen om te investeren in nieuwe gebouwen en renovaties

De gemeenteraad van Dendermonde heeft gisteren een bod goedgekeurd voor de verkoop van 3 stadseigendommen: het oude gemeentehuis, de voormalige buitenschoolse opvang en de brandweerloods in de Sint-Ursmarusstraat in Baasrode. De gebouwen stonden al bijna een jaar te koop en werden verkocht door hun hoge energie- en onderhoudskosten. De opbrengsten maken nieuwe investeringen in het gebouwenpatrimonium van de stad Dendermonde mogelijk. Het oude gemeentehuis en de voormalige buitenschoolse opvang zijn beschermde panden en vormen een belangrijke meerwaarde voor Baasrode. De gebouwen werden wel een pak onder de vraagprijs verkocht.