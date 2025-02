Dendermonde treurt om verlies van oud-schepen Van Hauwermeiren: "Ze werd op handen gedragen"

In Dendermonde is de plotse dood van Martine Van Hauwermeiren heel hard binnengekomen bij de inwoners. De voormalige schepen overleed gisteren onverwacht aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking. Ze was 66. Op sociale media betuigen vrienden en politici hun medeleven. Ook de vorige burgmeeester van de stad, Piet Buyse. Buyse is van hetzelfde geboortejaar als Van Hauwermeiren. Samen zaten ze sinds 2000 in de gemeenteraad. Ook in Appels, de deelgemeente waar ze woonde, zijn ze van slag door het overlijden van hun dorpsgenote.