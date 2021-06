Dendermonde roept jongeren op zich massaal op Qvax te plaatsen

De coronadruk op de ziekenhuizen neemt intussen verder af. Het totale aantal coronapatiënten in ons land is gedaald tot onder de 600, het zijn er 592 om precies te zijn. Op de Intensieve Zorg wordt nog 12 procent of 1 op de 10 beschikbare bedden ingenomen door COVID-patiënten. Ook in de ziekenhuizen in onze streek is er een lichte vermindering van de druk, van in totaal 24 COVID-patiënten gisteren naar 22 vandaag. De daling is er vooral in de Aalsterse ziekenhuizen. Op de intensieve zorg is er wel een lichte toename, van 6 naar 7 patiënten in totaal.