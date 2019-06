Dendermonde: Protest bij aanvang gemeenteraad tegen sluiting Freinetschool

In Dendermonde heeft een groep ouders opnieuw geprotesteerd tegen de sluiting van de Freinetschool De Appelbloesem in deelgemeente Appels. Voor het begin van de gemeenteraad kwamen ouders en leerlingen kabaal maken. Kinderen gooiden symbolisch appels in de vuilnisbak, omdat ze vinden dat de stad hen bij het huisvuil zet. Ook de oppositiepartijen in Dendermonde steunen de ouders. De school moet dicht omwille van het dalend aantal leerlingen. Tijdens de gemeenteraad nadien is hevig gedebatteerd over de sluiting. Volgende maand moet de definitieve beslissing vallen.