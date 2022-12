Dendermonde: Plan voor nieuw administratief centrum in voormalig Proximusgebouw gaat niet door

En we eindigen waar we begonnen zijn, in Dendermonde. Want boven de stad is dinsdag een meteoriet de dampkring binnengedrongen. Dat is te zien op deze beelden. De meteoriet ontplofte in vele stukjes die vermoedelijk op de aarde beland zijn ten westen van Gent. De volkssterrenwachten roepen op om te gaan zoeken in de driehoek Aalter-Lievegem-Lochristi. Januari vorig jaar kwam in onze regio ook al een meteoriet op de aarde terecht. Toen werd er met man en macht gezocht tussen Aalst en Dendermonde, maar niets gevonden.