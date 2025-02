In 2032 heeft Dendermonde een gloednieuw station, eerste werken starten morgen

Nog in Dendermonde is zaterdag in de Onze-Lieve-Vrouwekerk afscheid genomen van oud-schepen Martine Van Hauwermeiren. De kerk zat afgeladen vol. Van Hauwermeiren was bijna een kwarteeuw betrokken in de Dendermondse politiek. Van 2001 tot eind vorig jaar zetelde ze onafgebroken in de gemeenteraad. Ze was ook 16 jaar lang schepen met onder meer landbouw en onderwijs als bevoegdheden. In 2023 gaf ze haar schepenmandaat door. Van Hauwermeiren overleed afgelopen maandag aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking. Ze werd 66 jaar.





De familie van Martine wil graag iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen en de de massale aanwezigheid bij haar uitvaart.