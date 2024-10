Dendermonde mikt de komende drie jaar op een unieke winterbeleving in de stad

Wie van kerstmarkten houdt, die kan daar deze winter ook voor in Dendermonde terecht. Het stadsbestuur wil de volgende drie jaar een echte winterbeleving naar het centrum brengen. Zo komt er een schaatsbaan op de Grote Markt en een kerstmarkt gedurende de volledige kerstvakantie. De stad gaat hiervoor samenwerken met twee Dendermondse horecaondernemers. Er komt ook een almhut waar vanaf 22 november al evenementen zullen plaatsvinden. De schaatsbaan komt er vanaf 6 december. Winter in Dendermonde moet warmte brengen in de koude eindejaarsperiode.