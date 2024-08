In Dendermonde trekt Katuit vanavond weer door de straten. Dat is de jaarlijkse ommegang met praalwagens, acrobaten en vuurwerk. En ook de gildenreuzen Indiaan, Mars en Goliath mogen zich tonen aan de Dendermondenaren. Het thema van de stoet dit jaar is fantastische verhalen. Heel de dag door is er nog hard gewerkt om alles klaar te krijgen en om de toeschouwers een fantastische avond te bezorgen.