De Vlaamse regering deelt bijna vier miljoen euro uit aan de middelbare scholen in het Waasland om extra plaatsen te creëren. Het geld gaat meer bepaald naar de scholenzone Sint-Niklaas. Want daar is er al jaren een nijpend capaciteitsprobleem. Dat komt door de grote toevloed van leerlingen uit Antwerpen. Met het geld kunnen er een kleine vierhonderd plaatsen worden bijgemaakt. Maar dat is nog niet genoeg. De scholen hopen dat ze ook de komende jaren op extra centen mogen rekenen.