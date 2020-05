Dendermonde koopt grond om eind te maken aan nijpend plaatsgebrek bij sportclubs

Het heren- en vrouwenbasket zullen in Aalst onder één dak sporten. Crelan Okapi Aalstar en DBC Osiris Aalst gaan een verregaande samenwerking aan, maar van een fusie is nog geen sprake. Het nieuwe bestuur gaat ook onder meer de sportieve organisatie, de ledenwerving en de boekhouding op elkaar afstemmen. En de dames zullen ook in het Forum basketballen.