Dendermonde klaar voor eerste editie van stadsfestival Deiremonnelicious

"Groots van markt, hart en gehakt." Dat is de titel van het nieuwe stadsgedicht over Sint-Niklaas van de hand van schrijver Tom Lanoye. Omdat in de stad en regio het aantal mensen van buitenlandse afkomst stijgt, ging Vorming Plus Waas-en-Dender aan de slag met het gedicht. Een diverse groep Sint-Niklazenaars maakte er onder leiding van regisseur Nelle De Maeyer een speciale performance van. Want taal is en blijft het belangrijkste instrument van integratie.