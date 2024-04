Dendermonde: jonge fietser in levensgevaar nadat hij in put rijdt

In Dendermonde is vannacht een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in een diepe put is beland. Het ongeval gebeurde op de fietssnelweg naast de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Daar is nutsmaatschappij Fluvius bezig met het uitvoeren van werken. De put zou zijn aangegeven door signalisatieborden, maar die zouden door de wind zijn omgevallen. Het slachtoffer is een 26-jarige jongeman uit Dendermonde zelf. Hij ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt het ongeval.