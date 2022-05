Met zo'n weer heeft u misschien niet meteen zin in een museumbezoek. Maar toch is het vandaag de Internationale Dag van het Museum. De aanleiding voor Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele om een kijkje te gaan nemen in het Begijnhofmuseum in Dendermonde. In Vlaanderen zijn er amper 13 begijnhoven, en ook dat in Dendermonde is geklasseerd als Werelderfgoed. Het ondergaat dan ook een grondige renovatie.