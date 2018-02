De politie van Aalst heeft gisteravond extra patrouilles gedaan langs de Dender. Ze doet dat omdat er gisterochtend een carnavalist van 43 in het water viel en verdronk. Er is geen kwaad opzet in het spel, laat het parket weten. De politie gaat zeker zolang het Carnaval nog duurt in de stad verscherpt toezicht houden. Vooral op kritieke punten zoals aan bruggen gaan agenten een oogje in het zeil houden.