Dendermonde hakt knoop rond Ros Beiaard Ommegang volgende maand door

Premier Alexander De Croo heeft in een interview met onze redactie ook al zijn licht laten schijnen op de massa-evenementen. Eind januari wil hij belissen of het weer kan, en hoe we dat moeten aanpakken. De stad Aalst besliste eerder om geen carnaval te vieren. In Dendermonde hakken ze de knoop over de Ros Beiaard Ommegang pas door in de loop van volgende maand. Maar zelfs met een vaccin lijkt de kans klein dat de Ommegang zal plaatsvinden. 100.000 mensen op één evenement is gigantisch veel volk.