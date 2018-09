Dendermonde: Geen war on drugs, wel nieuwe afspraken met scholen

Geen war on drugs, wel meer patrouilles in de buurt van scholen en jongeren beter informeren over de gevaren van druggebruik. Dat zijn de krijtlijnen van het nieuwe samenwerkingsverband in Dendermonde tussen de politie, het gemeentebestuur en de scholen. Twintig jaar geleden werden er al eens afspraken gemaakt . Maar intussen is er natuurlijk heel wat veranderd. Zo zijn de verschillende scholen in Dendermonde hervormd tot twee schoolgemeenschappen. En dus was het dus hoog tijd om de gemaakte afspraken aan te passen en op te frissen.