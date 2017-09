Gecoördineerde politieactie voor veiligere stations- en schoolomgevingen

Een treinbestuurder heeft op Facebook een emotionele open brief geplaatst, na een bijna fatale aanrijding woensdag, met een jonge spoorloper. Hij moest een noodstop maken. "Bedankt aan het jonge ketje dat gisteren rond half zeven het lumineuze idee had om, voor mijn aanstormende trein, het spoor met zijn bmx onder de arm over te steken, onder de brug van Sint-Gillis-Dendermonde." Zo begint hij zijn brief. "Jij vond het waarschijnlijk heerlijk", zo gaat hij verder, "maar ik zag mijn trein al op je kleine lijfje inbeuken. Neem de volgende keer toch maar de weg over de brug in plaats van eronder." De NMBS bevestigt de noodstop en beaamt ook dat dit soort ervaringen bijzonder traumatiserend zijn voor de treinbestuurders. De spoorwegen blijven ook waarschuwen voor de gevaren van spoorlopen. Deze jongen heeft geluk gehad, maar vorig jaar is het voor zes mensen fataal afgelopen.