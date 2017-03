Maak een leuke video van een liedje van Ed Sheeran en probeer ermee in de media te komen. Een actie van radiozender MNM voor de fans van de zanger. Wie meedoet maakt kans op een meet & greet met het meisjesidool. Het inspireerde Jana Pollet uit het Oost-Vlaamse Sint-Kruis-Winkel om een zelfgeschreven ode te maken voor haar idool. In haar slaapkamer covert ze een liedje van de Britse singer-songwriter. Ze heeft een eigen tekst geschreven voor de hit 'Shape Of You'. Ze geeft toe dat ze niet de allerbeste zangeres is, maar haar poging is zo charmant en ontwapenend dat TV Oost toch besliste om haar te steunen in haar opzet. Ed Sheeran treedt op 5 april op in het Antwerpse Sportpaleis. Of MNM Jana kiest om Sheeran te ontmoeten weten we binnenkort.