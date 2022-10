Dendermonde draait thermostaat van zwembad en sporthallen naar omlaag

In Wetteren heeft de gemeente alle informatie over vastgoed op het grondgebied gebundeld op één platform. De gemeente is daarmee één van de eerste in Vlaanderen. Het vastgoedinformatieplatform is een systeem speciaal voor notarissen en makelaars. Zij moesten tot voor kort bij verschillende instanties aankloppen om informatie te krijgen over een bepaald perceel of onroerend goed. Denk maar aan stedenbouwkundige info, bodemattesten en info over de watertoets. Dit platform moet dat verhelpen. Het zal dus veel sneller gaan om informatie te verzamelen. De makelaar doet een aanvraag en het platform brengt alle relevante info samen. Het platform is gisteren van start gegaan. Het gaat om een pilootproject. Na nieuwjaar wordt het in de rest van Vlaanderen uitgerold.