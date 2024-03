Dendermonde doet eerste plannen uit de doeken voor nieuw administratief centrum

De stad Dendermonde heeft de eerste plannen uit de doeken gedaan voor een nieuw administratief centrum. Dat zal in het voormalig Proximusgebouw komen. Het is de bedoeling dat de verschillende diensten van de stad samenkomen in één groot gebouw. Kantoorruimtes zullen efficiënt gebruikt worden, en er is ook plaats voor horeca. Nu de eerste krachtlijnen duidelijk zijn kan het echte werk beginnen. Er is al een architectenbureau aangesteld. Eind dit jaar moet het eerste masterplan klaar zijn.