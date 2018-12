Dendermonde: Dieven trotseren 11.000 volt en stelen op dooie gemak zes ton koper

En nog in Aalst is de brandweer heel de nacht in de weer geweest met het bestrijden van een afvalbrand, op het industrieterrein Wijngaardveld. De brand ontstond kort na middernacht in de loods van recyclagebedrijf Renewi, met grote rookontwikkeling in het enorme gebouw. Het brandweerkorps van Aalst kreeg hulp van Denderleeuw en Lede. Er vielen gelukkig geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Wellicht gaat het om zelfontbranding. Volgens de burgemeester werd er bij het blussen een schuimscherm aangelegd om rook hinder in te dijken en heropflakkering te voorkomen. Nog tot deze ochtend was de brandweer in de weer.