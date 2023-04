Dendermonde: Bus brandt voor een tweede keer uit op terreinen busbedrijf

De stad Aalst krijgt er vijf padelterreinen bij. Het stadsbestuur heeft een plaatselijke tennisclub uit Hofstade groen licht gegeven om vijf nieuwe padelterreinen aan te leggen. Er was protest van de buren, maar het Aalsterse stadsbestuur geeft toch een positief advies. Het gaat om twee binnenterreinen en drie buiten-velden. De padelterreinen in openlucht zullen tegen juni klaar zijn. Tegen de wintermaanden volgen de binnenterreinen.Ook in Erembodegem zijn er plannen voor de aanleg van padelterreinen. Daar heeft tennisclub Byblos een nieuwe aanvraag ingediend twee padelterreinen, tennisvelden en een pickleball-speelveld. Ook hier is de buurt tegen de plannen, maar de club hoopt dat de nieuwe aanvraag nu wel positief onthaald zal worden. Rond de padelplannen in de Hoezekouterdreef, aan rotonde Haring, is het stil. Daarvoor is er voorlopig geen nieuwe aanvraag ingediend. De eigenaar van de terreinen trok eerdere aanvragen in, ook al na protest van de buurt. Eerstdaags zou er meer nieuws zijn rond de plannen, laat hij nog weten. De padelhonger is duidelijk nog niet gestild in de ajuinstad. Maarten Blommaert, schepen van Ruimtelijke Ordening, laat weten dat het stadsbestuur dossier per dossier bekijkt en evalueert.