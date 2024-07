Dendermonde bekroond met eerste Michelinster voor cultuur

Indiaan, Mars en Goliath, de drie historische gildereuzen van de stad Dendermonde, trekken in september naar Barcelona in Spanje. Ze zullen daar, samen met de Ros Beiaardharmonie, de 600ste verjaardag van stadsreuzen van Barcelona vieren. Voor de Dendermonde gildereuzen wordt het meteen de verste verplaatsing ooit. Het transport naar Spanje wordt een hele klus. De reuzen van elk zo'n 4 meter groot en samen 300 kilogram zwaar zullen met de vrachtwagen naar Spanje trekken. De trip is het einde van een drukke zomer voor de reuzen, want uiteraard staat Katuit eind augustus ook weer op de planning. Wat ook kan helpen voor de Ros Beiaardstad, is het feit dat het in de nieuwste editie van de Michelin Reisgids bekroond wordt met een ster. En dat wil zeggen dat het historische centrum van Dendermonde aan internationale toeristen het label 'een bezoekje waard' krijgt. Daarnaast wordt de Onze-Lieve-Vrouwekerk nog eens extra vermeld met twee sterren. Dat betekent dat de hoofdkerk van Dendermonde in de gids sterk aanbevolen wordt als 'een omweg waard'. Dendermonde is de tweede stad in onze regio, na Geraardsbergen, die een Michelinster ontvangt.